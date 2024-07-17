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3 محاميات يستدرجن محامية داخل حمام المحكمة ويفعلن بها أمر صادم

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الأربعاء، 17-07-2024 01:06 م


تعرضت محامية للاعتداء داخل محكمة الإسكندرية، من قبل محاميات أخريات باستخدام سلاح أبيض، ما سبب لها إصابة بالغة باليد.

واتهمت المحامية "أميرة طارق" 3 محاميات أخريات باستدراجها إلى "حمام" في محكمة الإسكندرية واعتدائهن عليها باستخدام آلة حادة "كاتر" ما سبب لها إصابة بالغة بيدها اليسرى وعجز جزئي بها.

وقالت المحامية إنها تتعرض للتنمر والسب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من المحاميات الأخريات على مدار عام ونصف، ما دفعها لتقديم شكوى ضدهن للنقيب العام، ويبدو أن الشكوى ضد المحاميات دفعتهن إلى الانتقام منها بهذه الطريقة الغريبة.

استدرجوها إلى "حمام السيدات"

وقالت المحامية، إن إحدى المعتديات عليها كانت صديقتها، وإن إحداهن اتصلت بها أثناء تواجدها في المحكمة وطلبت منها الحضور إلى حمام السيدات بالمحكمة لمساعدتها في حل مشكلة تعرضت لها، لتفاجأ لدى وصولها إلى الحمام بتواجد المحاميتين الأخريين، وإغلاقهن باب الحمام للاستفراد بها في كمين منصوب لها مسبقا، ثم بدأن في الاعتداء عليها باستخدام "كاتر"، بينما كانت تصرخ من دون أن ينقذها أحد.

كما قالت المحامية إن الاعتداء تسبب لها في قطع بثلاثة أوتار باليد اليسرى وإصابة بالغة، وإن الأمر كاد يصل إلى بتر في اليد.

وخضعت المحامية لجراحة في اليد المصابة أمس الأول، وقالت إن الحادث تسبب لها في عجز جزئي، وإن النقابة تكفلت بتكاليف الجراحة التي خضعت لها.

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