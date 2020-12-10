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في ذكراه

وفاة مأساوية لبطل فيلم " التجربة الدنماركية " .. مات فجأة أثناء تمثيله مع هذه الفنانة

التجربة الدنماركية
وفاة مأساوية لبطل فيلم " التجربة الدنماركية " .. مات فجأة أثناء تمثيله مع هذه الفنانة
 
الخميس، 10-12-2020 08:37 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم 10 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان الكوميدي غريب محمود الذي اشتهر بالكثير من الأعمال المضحكة أشهرها "بوحة" مع محمد سعد ، و التجربة الدنماركية مع عادل إمام.

و وُلد غريب محمود في حي العباسية بالقاهرة عام 1945 واشترك في العديد ومن الأعمال الفنية .

وعلى الرغم من كونه تخصص في الأدوار الثانوية إلا أنه استطاع تحقيق نجاح كبير مع الجمهور.

ولا يعرف كثيرون أن الراحل له ابن يعمل في المجال الفني وهو الفنان محمود غريب.

توفي غريب محمود عام 2008 حيث كان يؤدي مسرحية معينة رفقة الفنانة وفاء مكي ، وسقط على المسرح متعبا وساعده زملاؤه للنهوض لكنه سقط مرة أخرى وهذه المرة توفي.
 

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