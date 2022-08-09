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وفاة الفنانة رجاء حسين بعد أسابيع من عملية جراحية في المعدة

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الفنانة رجاء حسين
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الثلاثاء، 09-08-2022 11:56 ص
توفيت الفنانة رجاء حسين، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.

ومن جانبه، قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة.

وكانت الفنانة رجاء حسين قد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد.

وولدت الفنانة الراحلة رجاء حسين في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.

ومن أبرز أفلامها (أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة)، وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات (الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا)، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين.
 

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