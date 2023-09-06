الأربعاء 06 سبتمبر 2023
توقيت مصر 17:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعود للارتفاع بالسوق السوداء وهذا سعره في البنوك

ضبط صيدلي التجمع المتحرش وفيديوهات طليقته تفضح ما يقوم به مع الفتيات في الصيدلية

يمارس الجنس مع زوجة جده.. والنهاية حبل المشنقة (تفاصيل صادمة)

فيديو أثار الجدل لـ صلاح يحظر حساب نادي اتحاد جدة.. إليكم الحقيقة

اغتصبها ابن الكفيل وحملت منه.. خادمة تحصل على أكبر تعويض في الكويت

قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات

وزيرة الهجرة السابقة عن تورط ابنها في جريمة قتل: "أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله"

قطّعت جثمانها.. اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها طالبة الثانوي

قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا

أحمد مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن ترشح والده لرئاسة الزمالك

وزيرة الهجرة السابقة عن تورط ابنها في جريمة قتل: "أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله"

IMG-20230906-WA0021
وزيرة الهجرة
الأربعاء، 06-09-2023 10:20 ص


كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، تفاصيل عن محنتها مع ابنها رامي، قائلة: "اتمنى محدش يمر باللي انا مريت بيه كام وقررت اشتغل من أجل اسرتي، وأمر الله نفذ ولتكن ارادة الله".

وقالت "مكرم"، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إن تجربتها الشخصية التي مرت بها سبب تركيزها على العمل المجتمعي بعد خروجها من الوزارة، وجعلتها تفكر فى مؤسسة "فاهم" دعم المرضى النفسيين، مؤكدة أن فترة تواجدها فى منصبها كوزيرة ساعدتها فى إنشاء ودعم هذه المؤسسة.

وأضافت: "تقدمت بالاعتذار مباشرة والاستقالة بعد علمي ما حدث لإبني، وقررت تركي منصبي كوزيرة بدون اي تردد من أجل دوري كأم"، معقبة: "أنا شخصية مؤمنة بالله وهذا ما يعطني قوة".

ووجهت وزيرة الهجرة السابقة الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة على تفهمهم موقفها والمحنة التي مرت بها، متابعة: "اعتبر نفسي شخصية مؤمنة اكثر من كوني سيدة قوية ومن إيماني بالله استلهم قوتي وربنا مبيجبش حاجة وحشة".

وأكملت: "بتناقش مع ابني وأمي في كل شيء يتعلق بمؤسسة فاهم ونحن في الآخر شركاء في هذا الألم والابتلاء، كما أسافر كل 3 أشهر إلى أمريكا للاطمئنان على ابني خلال فترة احتجازه".

وأردفت: "ابنى صارحنى مؤخرا إنه حس إنه مريض نفسى لما كان عنده 10 سنين بس خاف يقولى علشان مكنش عارف هتعامل إزاى، أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله.. مفيش حد معندوش كلكيعة جواه بس هى كل واحد وقدرته على احتواء هذه الكلكيعة".

إقرأ ايضا

IMG-20230906-WA0016

ضبط صيدلي التجمع المتحرش وفيديوهات طليقته تفضح ما يقوم به مع الفتيات في الصيدلية

images (8)

يمارس الجنس مع زوجة جده.. والنهاية حبل المشنقة (تفاصيل صادمة)

IMG-20230906-WA0017

قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات