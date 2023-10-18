والدة طالبة الثانوي تضبط ابنتها مع المدرس داخل شقتها.. وهذا ما فعله

ارشيفية





أصيب مدرس بكسور متفرقة في الجسم بعدما قفز من شرفة شقة بالطابق السادس بعقار بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، محاولًا الهرب من والدة طالبة تربطه بها علاقة عاطفية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من مستشفى العجمي العام يفيد وصول مدرس، 39 سنة، مصاب بكسور متفرقة بالجسم وجرح رضى بالدقن ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى المستشفى المشار إليه، وتبين أنه المذكور تربطه علاقة عاطفية بإحدى الطالبات، 17 سنة، وأثناء تواجدهما بمفردهما بالشقة سكنها بالطابق السادس بعقار بمنطقة الدرايسة فوجئ عودة والدتها إلى المنزل.

وكشفت التحريات أن المصاب حاول الهرب من خلال شرفة الشقة إلا أنه اختل توازنه وسقط في الشارع، ما أدى لحدوث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال الطالبة أيدت ما جاء بالفحص، فيما اتهمت والدتها في التحقيقات المدرس المصاب بهتك عرض نجلتها.

تحرر المحضر رقم 11384 لسنة 2023 إداري الدخيلة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.