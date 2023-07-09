الأحد 09 يوليه 2023
توقيت مصر 23:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس تفاجئ الجميع في حفل زفافها ببدلة رقص شفافة وترقص على أغنية أم كلثوم

واقعة غريبة.. القبض على محامٍ "مخمور" أثناء مرافعته في قضية مخدرات

جريمة بشعة.. قتل زوجته وأكل مخها واستخدم جمجمتها طفاية سجائر لسبب صادم

تصل لـ ٧٥ ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

ضربة مفاجئة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

فيديو لحادث جديد يهز السعودية يصدم الجميع

تعليق مفاجئ من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح

فضيحة في القرية.. عاد للمنزل فكانت الصدمة بغرفة نومه

ريكي مارتن ينفصل عن "زوجه المثلي" السوري بعد إنجاب 4 أطفال!

مراته السبب.. والدة قاتل شقيقه التوأم للقاضي: "أرجوك سيب لي واحد"

واقعة غريبة.. القبض على محامٍ "مخمور" أثناء مرافعته في قضية مخدرات

_تنزيل
ارشيفية
الأحد، 09-07-2023 01:38 م

 



شهدت محكمة جنايات الإسكندرية واقعة غريبة، حين ترافع محامٍ مخمور عن متهم في قضية مخدرات، قبل أن تلاحظ هيئة المحكمة حقيقة الوضع.


وفي التفاصيل، قررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي لمدة 4 أيام وعرضه على جهات التحقيق بتهمة "عدم احترام هيئة المحكمة".


وذكرت وسائل إعلام  أن المحامي المشار إليه ترافع في إحدى قضايا المخدرات المنظورة أمام المحكمة، وكان في حالة سكر وبدا "مخمورًا".


فيما ذكر موقع "القاهرة 24" الإخباري أن المحامي تناول بعض المشروبات الكحولية داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية، دون توضيح ما إذا كان ذلك في الواقعة الأخيرة.


من جهته، طلب قاضٍ في محكمة جنايات الإسكندرية صحيفة الحالة الجنائية للمحامي المذكور، وطلب الاستعلام عن كاميرات المراقبة في محل الواقعة، وأن يراعى تجديد حبسه في الميعاد القانوني.


وحدثت الواقعة داخل محكمة جنايات الإسكندرية التي كانت تنظر قضية مخدرات والمقيدة جنايات العامرية ثان، فيما ترافع المحامي عن المتهم بالاتجار بالمخدرات، ووجهت للمحامي تهمة "عدم احترام قانون المرافعة".


وقررت هيئة المحكمة إيداع المحامي قفص الاتهام، وعرضه على جهات التحقيق، مع إخضاعه لتحليل المخدرات لبيان مدى سلامته وإذا ما كان تعاطى مواد مخدرة أو مشروبات كحولية من عدمه.

إقرأ ايضا

Screenshot 2023-07-09 10.25.44 AM

عروس تفاجئ الجميع في حفل زفافها ببدلة رقص شفافة وترقص على أغنية أم كلثوم

135-101814-mexican-killing-wife-black-magic_700x400

جريمة بشعة.. قتل زوجته وأكل مخها واستخدم جمجمتها طفاية سجائر لسبب صادم

196-195310-tamer-hosni-sings-elalamein-festival_700x400

تصل لـ ٧٥ ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

أخبار متعلقة

download (1)

مشهورة بالسعودية تظهر في فيديو وبحوزتها مخدرات