هبوط كبير في أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في سعر البانيه

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، تراجعًا كبيرًا وصل لأكثر من 10 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء منذ بداية الأسبوع.



ووفقا لآخر تحديث لشعبة الدواجن، سجل سعر الفراخ البيضاء الآن ببداية التعاملات 63 جنيهًا، كما تراجعت الفراخ الأمهات لسعر غير مسبوق إذ سجلت اليوم 54 جنيهًا في بورصة الدواجن، بمعدل تراجع 6 جنيهات، دون احتساب تكاليف الشحن والتداول داخل السوق المحلية، وجاء ذلك الانخفاض بسبب زيادة المعروض داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى عملية الاتزان التي أحدثتها الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجّلت الفراخ البيضاء في المزرعة سعر 63 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيهًا.

أسعار ر الدواجن الأمهات اليوم

استقر سعر الدواجن الأمهات عند 54 جنيهًا للكيلو، وهذا سعر لم تشهده الدواجن من قبل.

أسعار الدواجن الساسو

استقر سعر الفراخ الساسو لتصل إلى 100 جنيه في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 13: 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 10 – 11 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

استقر سعر كيلو البط الفرنساوي ليتراوح من 69 إلى 70 جنيهًا، والبط المولار من 77 إلى 79 جنيهًا، المسكوفى 90 جنيهًا، ويصل للمستهلك من 77 إلى 83 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

استقر سعر كيلو فراخ البانيه في المحلات التجارية ليسجل 155 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشيش طاووق إلى 160جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البرازيلي

سعر الفرخة وزن الكيلو و100 جرام بلغ 71.5 جنيه.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام سجل 78 جنيها.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف بلغ 95 جنيها.