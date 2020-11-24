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نقيب القراء: لا مانع من انضمام بهاء سلطان للنقابة

الفنان بهاء سلطان
الفنان بهاء سلطان
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:44 ص إيمان هاني
أكد الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، أن بعض المواقع تواصلت معه حول إمكانية انضمام المطرب بهاء سلطان إلى نقابة القراء بعد تناول مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لقراءة للقرآن، فرد عليهم: "لا يوجد مانع للانضمام للنقابة إذا كانت تنطبق عليه شروط النقابة المتمثلة في حفظ القرآن لكريم، وحسن السمعة، وبعض الشروط الأخرى".
وأضاف "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن بهاء سلطان يحتاج إلى بعض التوجيهات في قراءة القرآن، معقبًا: "الأداء بتاعه كويس، ولكنه في حاجة لبعض التوجيهات".
وتابع:" قراءة القرآن محكمة ببعض الأحكام ولا بُد أن يلتزم بها "سلطان"، وأن لا يطوع القرآن للمقامات الموسيقية، معقبا: "لا يوجد أي مانع من انضمام بهاء سلطان لنقابة القراء، الاحتواء أفضل"

 

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