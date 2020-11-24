نقيب القراء: لا مانع من انضمام بهاء سلطان للنقابة

الثلاثاء، 24-11-2020
08:44 ص
إيمان هاني
أكد
الشيخ محمد حشاد
، نقيب القراء، أن بعض المواقع تواصلت معه حول إمكانية انضمام المطرب
بهاء سلطان
إلى نقابة القراء
بعد تناول مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لقراءة
للقرآن، فرد عليهم: "لا يوجد مانع للانضمام للنقابة إذا كانت تنطبق عليه شروط
النقابة المتمثلة في حفظ القرآن لكريم، وحسن السمعة، وبعض الشروط الأخرى".
وأضاف
"حشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي
، ببرنامج "التاسعة"،
المذاع على الفضائية "الأولى"، أن بهاء سلطان
يحتاج إلى بعض التوجيهات في
قراءة القرآن، معقبًا: "الأداء بتاعه كويس، ولكنه في حاجة لبعض التوجيهات".
وتابع:"
قراءة القرآن محكمة ببعض الأحكام ولا بُد أن يلتزم بها "سلطان"، وأن لا يطوع
القرآن للمقامات الموسيقية، معقبا: "لا يوجد أي مانع من انضمام بهاء سلطان
لنقابة
القراء، الاحتواء أفضل"