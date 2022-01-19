الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

موعد-صرف-مرتبات-شهر-يناير-2-1640467886
ا
Native
Teads
الأربعاء، 19-01-2022 10:19 ص

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة ، موضحا أنه سيتم تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بداية من أول يوليو المقبل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس السيسي يستفيد منه 30 مليون موظف. موضحا أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العاملين في مصر، بالقطاعين العام والخاص.
ولفت مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشرة خير، حيث كانت هناك محاولات مكثفة على مدار سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وحاليا وبدون توقع وصل  إلى 2700 جنيه.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ينعكس على مجموعة من المكونات التي تنعكس على مصالح العمال وأصحاب الدخل المنخفض.
وأشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد.
 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أخبار متعلقة

900x450_uploads,2022,01,06,f6a71b30e7

علاء مبارك يثير الجدل بتغريدة سياسية