من هي البلوجر أروى قاسم التي أثارت الجدل بفستان زفاف فاضح بدون بطانة؟

الثلاثاء، 27-02-2024
01:48 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبلوجر
الشابة أروى قاسم
، وهي ترتدي فستان زفاف جرئ، ما أثار جدلا واسعا بين متابعيها.
ونشرت أروى قاسم
صورا لها وهي ترتدي فستان زفاف ن تصميم مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس. الفستان أبيض اللون به جزء كبير شفاف يظهر جسمها، ما عرضها لانتقادات كثيرة،
كما نشرت مجموعة صورا لها ومقاطع فيديو وهي تتجهز، ممسكة بمرآة تحمل اسم "سعودي"، وكتبت على صورها "عروس سعودي"، مما جعل الكثيرون من جمهورها يتوقع بزواجها من رجل سعودي.
هل الفستان له "بطانة" أم لا؟
وردت أروى قاسم
على منتقضيها، بأن الفستان به جزء كبير بنفس لون بشرتها أو ما يعرف بـ "البطانة"، ما أدى إلى خلط الفهم لدى جمهورها، وظن الكثيرون أن الفستان شفاف، قائلة: "يا جماعة خلصتوا خلاص؟، طب دي البطانة كلها، شكرا بوظتلكم البوستات بتاعتكم".
حقيقة زواج أروى قاسم
بعريس سعودي
وأتضح أنه إعلان لمكان خاص بإقامة حفلات الزفاف ملك للبلوجر
الشابة، وأنها كانت تتبع أسلوبا من إثارة الجدل للدعايا له في يوم افتتاحه.
وجاءت التعليقات على صور البلوجر
الشابة تحمل غضبا كبيرا من جمهورها، ومن أبرزها: "حتى لو بطانة فا هي إدتنا إيحاء بإنه شكل جسمها وده شئ مش كويس نهائي"، "ازاي وافقت تظهر بالشكل ده"، "لازمته ايه الفستان؟"، "كل مرة تطلعي بفس
وإليكم أبرز المعلومات عن البلوجرأروى قاسم
، وفقا لحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- بلوجر
مصرية شابة.
- في بداية العشرينات من عمرها.
- بدأت شهرتها من ظهورها مع البلوجر
عمرو راضي في مقاطع فيديو.
- ظهرت كممثلة في مسلسل الطوفان، ومسلسل نصيبي وقسمتك، ومن ثم تتالت أدوارها في المسلسلات المصرية وآخرها كوفيد 25.
- أعلنت منذ شهر عن برنامجها وأول عمل لها كمذيعة عبر قناة هي الفضائية، ولكن الجمهور واجه هذا الخبر بالانتقادات والسخرية.
- لديها ما يقرب إلى 3 ملايين متابع عبر انستجرام.