الجمعة، 13-08-2021
11:04 ص
مميزات بطاقة
فرندي
تعتبر من المزايا التي تقدمها شركة فرندي
موبايل إلى كافة العملاء
التابعين لها حتى يتمكنوا من الحصول على الإنت
رنت
بالمجاني، بالإضافة إلى الدقائق
وسوف نت
عرف على هذا الموضوع من خلال هذا المقال بالتفصيل.
معلومات
عن فرندي
تعتبر شركة فرندي
من أكبر الشركات للهواتف
المحمولة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وتقدم إلى العملاء أفضل
الخدمات لأن الشركة تهدف إلى أن يحصل العملاء على التواصل مع العائلة بشكل أفضل
على المستوى الدولي والمحلي.
شركة فرندي
موبايل من أفضل العلامات التجارية
على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنها تقدم الكثير من العروض المتنوعة في العديد من
الدول.
بالإضافة إلى الأسعار المميزة التي تتيح إلى
الأفراد الحصول على خدمات الإنت
رنت
ذو السرعة الفائقة، كما أنها تغطي شبكة ممتازة
في العديد من الدول.
مميزات
بطاقة فرندي
تعتبر المزايا التي
يتمتع بها بطاقة فرندي
من الأمور التي جعلتها من البطاقات التي يقبل العملاء على
الاشتراك فيها للحصول على الخدمات المتنوعة، وأهم المزايا التي يتمتع بها البطاقة
هي:
توفر إلى العملاء عدد متنوع من الخدمات مثل باقات البيانات مسبقة الدفع أو المكالمات الدولية.
البطاقة تم تصميمها حتى تفيد المستخدمين في الاتصال على المستوى الدولي والمحلي.
الباقات توفر الاتصال الدولي بالأسعار الرخيصة.
الإنت
رنت
في الباقة ذو سرعة مرتفعة حتى يغطى احتياجات العملاء.
يستطيع العملاء أن يقوموا بالمكالمات المحلية والدولية.
يتحكم العميل في قيمة الاتصال.
هناك العديد من فئات الشحن لبطاقة فرندي
حتى تلبى احتياجات جميع العملاء.
يستطيع العميل أن يستنفد رصيده بالكامل أو يحوله إلى رقم آخر.
يوجد باقات الإنت
رنت
المتنوعة والبيانات الإضافية.
سرعة الإنت
رنت
تغطي احتياجات العميل بالشبكة الممتازة بالمملكة العربية السعودية.
لا يستغرق شحن نت فرندي
الا دقيقه واحدة.
قيمت عملية شحن باقة فرندي
شاملة الضريبة المضافة 15 في المائة.
يستطيع العميل أن يتسع بالشكل الأمن ويستلم فوري.
يحصل العملاء من خلال هذه البطاقة على أفضل الأسعار.
عروض
باقة فرندي في السعودية
شركة فرندي
تقدم
الكثير من العروض حتى تلبى جميع احتياجات السادة العملاء وعروض الشركة من أفضل
العروض التي توفر إلى العملاء الباقات المجانية وباقات البيانات العالية.
الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة
يبحثون عن العروض المتنوعة والجديدة لهذه الباقة حتى يستفيدوا منها وأهم هذه
العروض:
بطاقة فرندي
فئة 19 ريال السعودية توفر للعميل 100 دقيقة محلية بالإضافة إلى 750 ميجا بايت من البيانات، ولكن لا تتوفر بها البيانات الإضافية، ومدة صلاحية هذه البطاقة 14 يوم.
بطاقة فرندي
45 ريال سعودي توفر إلى العميل 250 دقيقة محلية بالإضافة إلى 3 جيجابايت من البيانات، ولا تحتوي على البيانات الإضافية ومدة صلاحية هذه الباقة 30 يوم.
بطاقة فرندي
70ريال سعودي توفر إلى العميل 500 دقيقة محلية بالإضافة إلى البيانات التي تصل إلى 10 جيجا بايت، كما يحصل العميل على بيانات إضافية قدرها 2 جيجابايت ومدة صلاحية هذه البطاقة 30 يوم.
بطاقة فرندي
90 ريال سعودي توفر إلى العميل الدقائق المحلية التي تصل إلى 900 دقيقة، كما تحتوي على البيانات التي تكون 9 جيجا بايت بالإضافة إلى وجود البيانات الإضافية 6 جيجابايت، ومدة صلاحية البطاقة 30 يوم.
بطاقة فرندي
110 ريال سعودي توفر إلى العميل 1000 دقيقة محلية بالإضافة إلى 25 جيجابايت، كما تحتوي على البيانات الإضافية 5 جيجابايت ومده صلاحية هذه الباقة 30 يوم.
تحدثنا في هذا المقال
عن مميزات بطاقة فرندي
وتعرفنا على جميع التفاصيل والمعلومات عن شركة فرندي
والمزايا التي تتمتع بها البطاقات المقدمة منها، كما تناولنا عروض باقات فرندي
على
مستوى المملكة، ويمكنكم الآن اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتكم.