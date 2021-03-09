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ملاك الكويتية تهرب من الاستديو بشكل صادم بسبب بدرية أحمد (فيديو)

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ملاك الكويتية
 
الثلاثاء، 09-03-2021 01:06 م

ا نسحبت الفنانة ملاك الكويتية من استديو تصوير برنامج “سندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية،على الهواء فور سماعها اسم إحدى الفنانات الخليجيات.
وعلق االراشد, بأنه سيتم الاتصال بإحدى الفنانات وأصرت ملاك الكويتية على معرفة هويتها إلى أن ذكر أنها الفنانة بدرية أحمد، فغادرت سريعًا وسط صدمة من المذيع.
وأحدثت ملاك الكويتية، ضجة بردة فعلها، حيث سارعت إلى مغادرة الاستديو هربًا، فيما استغرب الكثيرون تصرفها متسائلين عما إذا كان هذا مجرد تمثيل.
يذكر أن خلافاً نشأ منذ أشهر بين الفنانتين، حين ردت ملاك على اتهامها بالظهور في مقطع مصور وهي ترقص بطريقة هستيرية.

 

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