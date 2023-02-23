علقة موت لسيدة على يد زوجها بعدما عملت بنصحية ياسمين عز

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع منشور لسيدة أربعينية العمر في محافظة الغربية، كانت تتابع باستمرار برنامج « كلام الناس» للإعلامية ياسمين عز، وتستمع إلى نصائحها للزوجات تجاه الأزواج، وعندما طبقت نصيحتها اعتدى عليها زوجها بالضرب الشديد.

في إحدى المرات قررت السيدة منى السعيد، إحدى ضحايا العنف الزوجي، بمحافظة الغربية، أن تطبق نصائح الإعلامية ياسمين عز في المنزل، وقررت أن تٌحضر على وجبة الغداء « بط بالبرتقال» لزوجها، إلا أنها فوجئت بغضبه الشديد.

لم يتمالك الزوج أعصابه وقام بالإعتداء على زوجته بالضرب المبرح لمدة تتجاوز الساعتين حتى تسبب في كسر أنفها وفكها، وحدوث نزيف في العين بعد ما ضربها بـ «صندوق » في عينيها، واستكمالاً لرحلة الغضب، حاول ضرب أولاده الصغار، إلا أن الأم حاولت الدفاع عن صغارها، لتبدأ من جديد سلسلة الضرب المبرح بعد ما قال لها «لو متضربوش هتضربي انتي»، ودفع رأسها إلى الحائط حتى نزفت، وانهال عليها بالصفع على الوجه والسباب والشتائم المتكررة.

توجهت السيدة منى محمد، ضحية العنف الزوجي في محافظة الغربية، ببلاغ إلى مأمور إدارة مركز المحلة الكبرى، تتهم فيها زوجها بالاعتداء عليها، ووجهت رسالة إلى الإعلامية ياسمين عز، قائلة: « أقول لـ ياسمين عز أن الفرعون العظيم ضربني وكسر عظامي لأني عملت بطة برتقال وهو كان عايز فريك».

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور اعتداء زوج ضحية العنف الزوجي بالغربية، وتوجيهها رسالة للإعلامية ياسمين عز على نطاق واسع، وانتشرت حالة من السخرية على نصائح ياسمين ومحاولات تطبيقها على أرض الواقع، وانهالت الكثير من التعليقات والمشاركات الساخرة.