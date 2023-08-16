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مسكتها من فخذها الشمال.. اعترافات مثيرة لسائق "أوبر" نجل شيف شهير في هتك عرض فتاة

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ارشيفية
الأربعاء، 16-08-2023 01:30 م
 
كشفت التحقيقات في القضية رقم 766 لسنة 2023 جنايات ثاني الشيخ زايد، والمتهم فيها نور الدين.إ "نجل شيف شهير" يعمل سائق أوبر بتهمة التحرش بفتاة أجنبية الجنسية في أثناء توصيلها لأحد المولات الشهيرة بأكتوبر.

وحسب القاهرة 24 فقد جاء في نص أقوال المتهم كالآتي: اللي حصل أن يوم الواقعة كلمتني واحدة اعرفها من قبل كده كنت بوصلها، وتوطدت العلاقة وبقينا نخرج وكنت ساعات ابوسها وهى تبوسني، وقالتلي تعالى وصلني أنا واثنين معايا عند مول شهير وأول لما وصلتهم عند المول، قالتلي رجعنا تاني فرجعتهم عند بقالة عند دار مصر في الحي 12 بالشيخ زايد والاثنين اللي معاها نزلوا، وهى فضلت قاعدة فأنا مسكت ايديها بايدي اليمين وفخذها اليسار عشان أنا متعود أعمل معاها كده.
وتابع المتهم: فجأة قالتلي لا أنا مش بحب حد يلمسني فأنا قلتلها ليه هو أنتي مجربيتش قبل كده، فقالتلي لا مجربتش فأنا فضلت ماسك إيديها وفخدها وبعدها شوية شلت إيدي من عليها فأول لما اللي معاها جم من البقالة أنا شيلت إيدي.
وأردف المتهم: البنت نزلت من العربية لما صحابها جم ولقيتهم بيصوروني أنا والعربية، وبعدها لقيت قوة من القسم في بيتي وسألوني عربيتك اللي واقفة تحت فقلتلهم اه عربيتي، وأخدوني على قسم الشيخ زايد بعربيتي وطلعت القسم لغاية الجمعة المغرب بيمضولي على محضر واتقبلنا حوالي 4 مرات قبل الواقعة.
وبسؤال المتهم عن اسم سالفة الذكر ؟
ج: مش فاكر.
س: قررت سلفًا بالتحقيقات بلقائك مع المجني عليها 4 مرات، فكيف يستوي ذلك مع عدم علمك باسمها؟
ج: عشان أنا مبفتكرش كويس وأنا مسكتها بس كان في علاقة عاطفية ما بينا.

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