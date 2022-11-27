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ماتت أثناء ممارسة الزنا.. وضابط مباحث أكتوبر يفجر مفاجأة عما حدث

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 27-11-2022 10:02 ص


أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية المتهم بقتل عشيقته إلى الجنايات .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ بينما كانا يمارسان علاقة آثمة صفعته على وجهه وتعالى صراخها – على إثر نشوب مشادة بينهما - فأثارت غضبه وخشي افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها؛ فعكف على خنقها، والتقط لوحاً خشبياً وعاجلها بعدة ضربات قاسيات سددها على رأسها كموضع قاتل قاصدا من ذلك قتلها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى فاضت روحها إلى بارئها.
شهد رائد شرطة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها إذ جمعت بينهما علاقة غير مشروعة داومت المجني عليها خلالها الالتقاء بالمتهم وبتاريخ الواقعة حضرت المجني عليها لمحل عمل المتهم فأخبرها بالتوجه لأحد المخازن التابعة له علي أن يلحق بها وأثناء مباشرة العلاقة أبصرها تحاول سرقة متعلقاته من داخل الجلباب فنشبت بينهما مشادة تعدى فيها بالضرب عليها فصفعته علي وجهه وبدأت في الصراخ.

 أثار ذلك غضبه وخشيته من افتضاح أمره فعكف علي خنقها مستخدما إحدى الحبال وألتقط لوحاً خشبياً وسدد إليها عدة ضربات قاصداً قتلها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، ومن ثم أحضر جوال بلاستيكي وضع به الجثمان وحمله علي دراجة نارية وتخلص من الجثمان حيث تم العثور عليها، كما وجمع باقي متعلقات المجني عليها وتخلص منها بكيس بلاستيكي بجانب الجثمان.
 

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