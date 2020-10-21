الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

للمرة الثالثة.. تخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء

بناء على الأراضى الزراعية (أرشيفية)
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 01:20 م وكالات- الدويني فولي ا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا قرارًا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكني فقط

 وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و 549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.



وأكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما اصدرت قرارها الثاني بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.

 وأضاف المحافظ انه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

download

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

92697375_1565285540316472_8656241375152439296_o

خبر سار من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء