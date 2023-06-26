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لسبب غريب.. إحالة جميع المشاركين في فيلم "سنة أولى خطف" للتحقيق

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بعض المشاركين في الفيلم
الإثنين، 26-06-2023 09:06 ص

 

قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولى خطف" إلى التحقيق، بسبب تجاوزهم الوقت المسموح فيه بالتصوير خلال أحد الأيام.

كما أمرت النقابة بمنع التعامل مع الشركة المنتجة بسبب مخالفتها قرارات النقابة بتصوير مشاهد للفيلم لمدة 24 ساعة متصلة دون راحة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعتبرت النقابة ما حدث بأنه مخالف للوائح التي أقرتها النقابة فيما يخص عمل الممثلين.

يذكر أن الفيلم بطولة الفنان بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وهو من تأليف باسل مجدي وإخراج أسامة عمر، ومن إنتاج شركة "فريمز". ويدور في إطار كوميدي اجتماعي. 

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