كلوشة مؤدي المهرجانات يختتم حياته بـ «عاصمة جهنم»

السبت، 19-08-2023
02:16 م
نسمه عبد الوهاب
توفي المغني كلوشة
، الشهير بأداء المهرجانات، قبل ساعات في صراع الشباب، فجأة وبشكل مفاجئ، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة
حتى الآن، أو توضيح تفاصيل الجنازة والعزاء.
قبل ثلاثة أيام من وفاة
ه المفاجئة، قام المطرب الشهير للمهرجانات كلوشة
بإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان 'عاصمة جهنم'، وذلك بالتعاون مع فنان المهرجانات اسلام كابونجا والموزع فيجو الدخلاوي.
ولم يكشف أي من أفراد عائلة مطرب المهرجانات عن تفاصيل جنازة ومراسم تشييع الجثمان، وتوقيت استقبال التعازي.
في نفس السياق، أفاد منتج المهرجانات فيجو الدخلاوي بوفاة كلوشة
في منشور على حسابه في انستجرام قائلا: «اخويا مات اجدعان، كلوشة
مات ادعولو بالله عليكم بالرحمة والمغفرة».