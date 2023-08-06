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كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة شاب لمحل مجوهرات بمساعدة الجن

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كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة شاب لمحل مجوهرات بمساعدة الجن

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لقطة من الفيديو
الأحد، 06-08-2023 12:33 ص

 

وثق مقطع فيديو عملية سرقة غريبة قام بها شاب داخل محل ذهب في اليمن.

 

ويظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، شاب داخل محل الذهب ويتحدث مع البائع ليشتري منه أساور ذهبية.

 

وبعد فحص الأساور والتأكد من هوية الشاب قرر الجواهرجي شرائها منه ودفع له ثمنها لكن الشاب حاول تشتيت انتباهه فطلب منه إعادة الأساور مرة أخرى.

 

وبعدها عاد في كلامه وأعطاها للجواهرجي مرة أخرى وأثناء وضع الأخير الأساور في المكان المخصص قام الشاب بعمل حركة سحرية غريبة في الهواء وسحب سلسلة ذهبية كبيرة الحجم في لحظات دون أن يراه أحد.

 

واستغرب متداولو الفيديو من هذه الطريقة الحديثة في السرقة وتساءلوا إن كان الجن يساعده في ذلك أم ماذا؟

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