كاتب سعودي: لهذا السبب أذلت أم كلثوم أبرز عضو في فرقتها

الأحد، 07-03-2021
10:10 ص
محمد فضل
كشف الكاتب السعودي مشعل السديري
:، عن موقف تعمدت فيه
كوكب الشرق "أم كلثوم" إذلال أحد أبرز أعضاء فرقتها الذي كان يعمل معها
منذ 15 عامًا، ورفضت إقراضه 5 جنيهات لإطعام أبنائه.
وتابع "السديري"، خلال مقال له منشور في صحيفة
“الشرق الأوسط” بعنوان "القمار «أُسّ» المصائب"،: اسمحوا لي الآن أن أترك
عالم السياسة وأدخل إلى عالم الفن، من دون أن أترك موضوعنا الأساسي وهو عالم الميسر…
فقد قرأت مقالاً قديماً للصحافي الراحل (مصطفى أمين) لموقف حصل له مع المطربة الراحلة
(أم كلثوم)، وذلك قبل حركة الجيش في 23 يوليو عام 1952، عندما كان سعر الدولار الأميركي
في وقتها لا يزيد على 20 قرشاً مصرياً، ويقول: جاءني يوماً أحد أفراد فرقتها الذي يعمل
معها منذ 15 عاماً، يطلب منها أن تقرضه 5 جنيهات، لأنه ليس لديه قرش يطعم به أولاده
فرفضت… فهالني الموقف واتصلت بها أسألها معاتباً: كيف تفعلين هذا يا (ست)؟!، فزادت
الطين بلة عندما قالت: لأنني بخيلة، فصعقت من جوابها وصمت متبلماً، وبعد أن ران علينا
السكوت فترة: ضحكت أم كلثوم وقالت: سأقول لك الحقيقة، إن مصلحتي أن يقول الناس عني
إنني بخيلة حتى يبتعد عني النصابون والأفاقون… إنني علمت أن هذا الموسيقي كان يسهر
في بيت الموسيقار فريد الأطرش أمس وخسر على مائدة القمار 300 جنيه فأردت أن أؤدبه ليعرف
ذل لعب القمار، ورفضت أن أعطيه الخمسة جنيهات، وبعد خروجه اتصلت بزوجته تليفونياً وأخبرتها
بأنني سأرسل لها مع سائقي خمسين جنيهاً بشرط ألا تخبر زوجها، وتتركه يدوخ ويتعذب ويشحذ
حتى يعرف مرارة عقاب لاعب القمار – انتهى.