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قرار وزاري بصرف 350 جنيهًا لكل طفل أقل من 18 عامًا.. تعرف على الشروط

وزيرة-التضامن-الاجتماعي-نفين-القباج
وزيرة التضامن
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Teads
الإثنين، 16-01-2023 11:45 ص

 

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، قرارا بصرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها للطفل الواحد لأول مرة في مصر.

ونص قرار صرف معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 350 جنيها تصرف للطفل الواحد، وبحد أقصى ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة، وذلك اعتبارا من يناير 2023.

 

وفي السياق ذاته، أوضحت التضامن الاجتماعي شروط معاش الطفل عبر موقعها الرسمي، وكيفية الحصول على معاش الطفل، وهي:

1-  أن يكون الطفل مصريا أو مصرية الجنسية.

2- أن يقل أعمارهم عن 18 عاما.

3- يثبت عدم وجود دخل ثابت للأطفال.

4- أو أن يكون الأبوان مطلقين.

5- أو تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.

6- أو يكون الطفل يتيم الأم والأب.

7- أو أن يكون الأب مسجونا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

 

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