



في أول تطبيق لنظام الساعات المعتمدة دراسيًا في غالبية الكليات وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات منذ أكثر من عام، قرر الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، السماح للطالب التقدم خلال الفترة المقبلة في الفصل الصيفي ودراسة عدد ساعات تمكنه من التخرج وتسرع تخريج الطالب طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي ومجلس جامعة القاهرة.

ويتيح هذا النظام تقسييم العام الجامعي الأكاديمي إلى 3 فصول دراسية وليس فصلين دراسيين فقط كما هو المعتاد في الأنظمة التعليمية القديمة، وتعتبر الساعة الدراسية وحدة قياس الفصل الدراسي وليس عدد المواد.

وقال الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، إن القرار يمكن أن يستفيد بع جميع طلاب الكلية والذي يزيد عددهم عن 58 ألف طالب وطالبة بمختلف التخصصات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح عميد كلية التجارة أن الكلية انتهت من تراكمات الرسوب الموجودة من أجل تسريع تخريج الطلاب، خاصة السنوات النهائية، قائلا: الكلية "جراجا" للراسبين مرة أخرى، وتم تنظيم الامتحانات لطلاب الفرقة الرابعة على 4 فترات خلال الامتحانات الماضية بهدف عقدها لأكبر عدد ممكن من المتقدمين.