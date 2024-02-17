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قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر سوزي الأردنية...تفاصيل

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سوزي
السبت، 17-02-2024 03:49 م نسمه عبد الوهاب
أمرت النيابة العامة في القاهرة، باحتجاز البلوجر سوزري الأردنية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات أجهزة بشأن الاتهامات المنسوبة إليها بـ«التعدي على القيم الأسرية»، عقب نشرها فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق عبر تطبيق «التيك توك».
والد «سوزي الأردنية» يدلي بأقواله في اتهامها بالتحريض على الفسق

وأفادت البلوجر، أثناء التحقيق، بأنها لم تقصد نشر الفجور والفسق حين رددت عبارة «آه في الشارع اللي وراه»، وآتت بحركات وإشارات منافية للآداب، وقصدها من نشر الفيديوهات تحقق أرباح تتقاضاها بالدولار.

وطلبت النيابة التحفظ على المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمة، ممثلة في هاتفين محمولين وجهاز «لاب توب»، وفحصهم من قبل خبير بإدارة تنكولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لبيان ما بهم من معلومات وفيديوهات، إضافة إلى فحص المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

باستدعاء والد البلوجر، إذ كانت قد ظهرت «سوزي» معه في فيديو لايف، وجرت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها قالت عباراتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال: «ليس ليّ علاقة بيها، واللي بتعمله، ومكنتش أعرف أصلًا إنها فاتحة لايف».

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