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قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

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تسبب في وفاة 4 وإصابة 13 آخرين..

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

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قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين
 
الإثنين، 02-11-2020 06:58 م
أمرت «النيابة العامة» بحبس سائق الميكروباص الذى تسبب في وفاة 4 وإصابة 13 آخرين بحادث بالبدرشين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وذكر بيان النيابة العامة اليوم الاثنين أن «النيابة العامة» أخطرت صباح أمس باصطدام 3 مركبات بطريق المريوطة - أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين -، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 13 آخرين.

وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وسألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، ويجرى سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

بينما استجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

وقررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.
 

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