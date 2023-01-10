الثلاثاء 10 يناير 2023
توقيت مصر 16:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن ضبط امرأة ظهرت في فيديو جنسي وتنشر صورتها

مايا مرسي لإعلامية شهيرة مثيرة للجدل: عيب عليكي

قتلى وجرحى.. هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية تسبب كارثة

إيطاليا تمنح الجنسية لشعب عربي بالكامل

«جاية من الغيط».. طلاب يتنمرون على أستاذتهم الجامعية فجاء ردها صادمًا

حسين الجسمي يحتفل بزفافه في صمت ووسط الأهل فقط

في الذكرى السنوية.. أسرة وائل الإبراشي تغلق مقبرته وترفض زيارة زوجته له

جورج وسوف يثير الجدل ويستعين بمقرئ للقرآن في عزاء نجله

صادم.. تخلع زوجها بعد 3 شهور زواج بسبب ما فعله مع أمه

«تحرشوا بي وانتهكوا جسدي بقسوة».. وفاء سالم تخرج عن صمتها بعد قرار الاعتزال

ADS
 

في الذكرى السنوية.. أسرة وائل الإبراشي تغلق مقبرته وترفض زيارة زوجته له

887
قبر الابراشي
Native
Teads
الثلاثاء، 10-01-2023 10:57 ص

 

 

رفضت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، زيارة أرملته، في الذكرى الأولى لوفاته عن عمر ناهز 59 عاما.

 

وحلت أمس ا 9 يناير ، الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير، الذي عاش لحظات صعبة في آخر أيامه مع مضاعفات فيروس كورونا.

 

وأكدت سحر أحمد، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تحيي الذكرى السنوية له في المنزل بصحبة ابنتها بالدعاء وقراءة القرآن.

 

وأضافت، أن أهل زوجها رفضوا فتح مقبرته والسماح لها بالذهاب لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، قائلة: "بيقولوا ده بدعة وحرام ومخالف للسنة النبوية".

 

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر ناهز 59 عامًا عقب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا في شهر ديسمبر 2021.

 

 وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة إثر إصابته بالفيروس نهاية ديسمبر من عام 2020، ما أدى إلى حجزه بالمستشفى لأكثر من مرة.

 

وفي وقت سابق، تقدمت أرملة وائل الإبراشي ببلاغ للنائب العام ، ضد الطبيب المعالج للراحل، متهمة إياه بالإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.

 

وأشارت أرملة الإعلامي الراحل إلى أن الطبيب اغتال زوجها مع سبق الإصرار والترصد، إذ خدع الطبيب المبلغ ضده زوجها الراحل، بأن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي من "كوفيد-19" خلال أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيئا.

 

إقرأ ايضا

2017-636307266118260960-826

مايا مرسي لإعلامية شهيرة مثيرة للجدل: عيب عليكي

faculte-800-3

«جاية من الغيط».. طلاب يتنمرون على أستاذتهم الجامعية فجاء ردها صادمًا

Capture

حسين الجسمي يحتفل بزفافه في صمت ووسط الأهل فقط