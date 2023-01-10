في الذكرى السنوية.. أسرة وائل الإبراشي تغلق مقبرته وترفض زيارة زوجته له





رفضت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، زيارة أرملته، في الذكرى الأولى لوفاته عن عمر ناهز 59 عاما.

وحلت أمس ا 9 يناير ، الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير، الذي عاش لحظات صعبة في آخر أيامه مع مضاعفات فيروس كورونا.

وأكدت سحر أحمد، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تحيي الذكرى السنوية له في المنزل بصحبة ابنتها بالدعاء وقراءة القرآن.

وأضافت، أن أهل زوجها رفضوا فتح مقبرته والسماح لها بالذهاب لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، قائلة: "بيقولوا ده بدعة وحرام ومخالف للسنة النبوية".

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر ناهز 59 عامًا عقب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا في شهر ديسمبر 2021.

وعانى وائل الإبراشي من تليف في الرئة إثر إصابته بالفيروس نهاية ديسمبر من عام 2020، ما أدى إلى حجزه بالمستشفى لأكثر من مرة.

وفي وقت سابق، تقدمت أرملة وائل الإبراشي ببلاغ للنائب العام ، ضد الطبيب المعالج للراحل، متهمة إياه بالإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.

وأشارت أرملة الإعلامي الراحل إلى أن الطبيب اغتال زوجها مع سبق الإصرار والترصد، إذ خدع الطبيب المبلغ ضده زوجها الراحل، بأن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي من "كوفيد-19" خلال أسبوع، وأقنعه بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب وأن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيئا.