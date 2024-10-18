



كشف فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي اللحظات الأخيرة قبل استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.

وأفاد جيش الاحتلال أن السنوار أصيب بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به بقذيفة دبابة، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.

وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا، وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.

مصادر إسرائيلية قالت بأن السنوار ظل يقاتل حتى النهاية، وقبل قصف المبنى الذي كان يحتمي فيه بقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يرمي بسلاحه الخفيف قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

نشر الجيش الإسرائيلي صوراً يزعم أنها لمقتنيات كانت بحوزة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد اغتياله في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً خلال كلمة تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال عملية عسكرية في غزة، قائلاً بعد ساعات من إعلان إذاعة الجيش الاحتلال اغتيال رئيس حماس: "تمت تصفية السنوار على أيدي جنودنا لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

ويظهر في الصورة الأولى، بحسب موقع "روسيا اليوم" مطوية "أذكار نبوية يومية" وكتيب "أذكار نافعة" ومسبحة وساعة يد وحلوى وشريط لاصق بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأنه 1600 شيكل إسرائيلي ما يقدر بـ 430 دولاراً أمريكياً.

وفي الصورة الثانية يظهر سلاح رشاش من طراز "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى مخزني رصاص وجعبة عسكرية وأدوات عسكرية أخرى.