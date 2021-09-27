فعل مقزز.. شمس تثير الجدل بتعرية إبطها: أبيض طبيعي مش فوتوشوب (فيديو)

الإثنين، 27-09-2021
09:57 م
أحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المودل العراقية
شمس
، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل، بعد أن ردت على أحد المتابعين وقامت
بتعرية إبط
ها ومسحه بـ"فوطه" لإثبات أنه أبيض طبيعي دون فوتوشوب.
حيث طرح عليها أحد متابعيها سؤالاً، "الأبط كيف هيك
أبيض فوتوشوب أو تحطي مايك أب للإبط
، كيف هيك؟".
وردت المودل العراقية المثيرة للجدل شمس
، بنشر فيديو عبر
صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، تثبت فيه أن لون إبط
ها أبيض، مستخدمة
فوطة صحية، وتمررها على إبط
ها مرراً وتكرراً لتظهر أن "الفوطة" المستخدمة
نظيفة، في إشارة منها إلى أن هذا اللون هو اللون الطبيعي لإبط
ها.
متابعو شمس
وصفوا الفيديو بـ"المقرف"، وقالوا إن
لا داعي لتقوم بمثل هذه الأمور، وإن كانت تريد الرد على متابعها الذي طرح السؤال، يمكنها
القيام بهذا الأمر، عن طريقة الكتابة، لا عن طريق إثباته بالفيديو، متمنين عليها أن
لا تقوم بمثل هذه الأمور "المقززة" كما وصفوها.