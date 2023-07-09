فجر السعيد تناشد أحمد الفهد بالتدخل للعفو عنها لدى شقيقيه





ناشدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد، عبر حسابها على تويتر، للتوسط لدى شقيقيه "ضاري وطلال" للتنازل عن القضية المرفوعة ضدها بتغريمها 15 ألف دينار.

وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "معالي الشيخ أحمد الفهد أنت راعي شعار العفو وسخرت البلد كلها للعفو قول لأخوانك طلال وضاري يتنازلون عن القضية اللي رافعينها علي ويطالبوني ب15 ألف دينار ".

وتابعت: "تظنون هال15 ألف اللي بيأخذونها مني هي اللي بتغنيهم ولا تشفي غليلهم ؟!!! .. أنا شايفة أنها لا تتناسب مع أنك تحديداً وإخوانك أول من نادى بالعفو واستفادوا منه.فلما لا تعفون وإلا هي شعارات تنادون فيها ولا تطبقوها على أنفسكم".

وأضافت: " يعني أن غلط بوفهد أو أحد من أخوته أنت وربعكم وأتباعكم لازم الدولة تعطيهم عفو لتستقر الأمور وإلا نقلب عاليها واطيها مثل ماقلت سابقا ... وإذا غلط أحد عليكم رداً على آلاف الأغلاط منكم ومن أتباعكم ومريديكم أنتم ماتعفون أممممممممممممممممممم ... حبيت وجهة نظركم التي تدل على أننا بأذن الله بخير".