فجر السعيد تتغزل في وسامة وزير الاقتصاد اللبناني: حقيقي ولا فوتوشوب؟

الأحد، 12-09-2021
12:12 م
علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد
على صورة وزير الإقتصاد اللبناني
أمين سلام، الذي أثار الجدل منذ قرار تعيينه وزيرًا بسبب وسامته، وذلك على
حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ كتبت: "هذا صح والا فوتوشوب ؟
وزير الاقتصاد
اللبناني أمين سلام".
وقد اشاد الكثير من المتابعين بوسامة سلام.
يشار إلى أن أمين سلام هو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج
القيادة من جامعة Harvard Kennedy School،
وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من
جامعة الحكمة.
يعمل سلام مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة،
والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة والاتصالات. كما أنه شغل مركز نائب رئيس
الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.