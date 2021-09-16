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فتاة التيك توك تعترف: مارست العلاقة مع خمسة شباب حوالي 50 مرة

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موكا
Native
الخميس، 16-09-2021 10:50 ص


أحدثت فتاة التيك توك موكا حجازي ضجة باعترافات مثيرة للجدل بعد القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، وتعاطي المخدرات، وإقامة العلاقات الآثمة.
وقالت موكا حجازي، إنها قامت بصناعة وبث أزيد من 250 مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، ومارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة 10 مرات.
ولفتت الفتاة خلال التحقيقات، إلى رغبتها في الثراء السريع وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها تيك توك وإنستجرام ويويتوب، موضحة أنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.
وأشارت: “أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية”.
وأقرت موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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