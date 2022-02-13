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غدًا الأيام البيض.. تعرَّف على فضل وثواب صيامها

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الأحد، 13-02-2022 01:32 م

6 أسابيع تفصلنا عن شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وفي كل شهر من الشهور العربية 3 أيام حث النبي ﷺ على صيامها، وهي الأيام البيض.

ما هي الأيام البيض؟

الأيام البيض هي 3 أيام في الشهر العربي 13، 14، 15، ويكون فيها القمر مكتملًا بدرًا ولذا تسمى الأيام البيض لأن القمر فيها يضيء كبد السماء فتصبح فيها السماء بيضاء.

وتوافق الأيام البيض لشهر رجب غدًا الاثنين الموافق 14 وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 من فبراير الجاري، وقد ورد عن النبي محمد ﷺ أحاديث تحث على صيام الأيام البيض مبشرًا من يداوم على صومها كل شهر بفضل من الله أن تحتسب له كصيام العمر كله، كما قال ابن ملحان القيسي، عن أبيه: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ» -أخرجه أبو داود-.

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ‏«صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله‏» ‏-‏متفق عليه-، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام‏» -متفق عليه-.

ويرى الفقهاء أن ثواب صيام الدهر كله يحصل عليه المسلم إذا صام 3 أيام من أي شهر عربي، وليس شرطًا أن تكون الأيام البيض 13، 14، 15، من الشهور العربية، مع أفضلية صيام الأيام البيض لورود حث النبي ﷺ على صيامها بالتحديد.
 

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