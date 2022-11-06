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«عصر أبو بلاش انتهى».. تويتر يفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء

346084_0
تويتر
Native
Teads
الأحد، 06-11-2022 02:28 م



بدأ تويتر، أمس السبت، تفعيل القرار الخاص بدفع اشتراك شهري 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء، في إطار سياسة المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك.

وفي تحديث لنظام "آي أو إس" الخاص بأجهزة آيفون، أعلن تويتر أن المستخدمين الذين يشتركون الآن يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين" مقابل 8 دولارات شهريا.

ويمثل هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في "تويتر" الذي بدأ عام 2009، لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

وكان تويتر قبل هذا التطوير يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها، العديد منها لصحفيين من أنحاء العالم تحققت منهم الشركة بغض النظر عن عدد متابعيهم.
 

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