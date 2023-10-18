عايز خصم 50%.. لحظة اعتداء مجدي الهواري وأبنائه على عامل داخل مطعم

الأربعاء، 18-10-2023
01:03 م
وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء
المخرج
المصري مجدي الهواري، على أحد العاملين داخل مطعم، بسبب الخلاف على قيمة الفاتورة، في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وأظهر مقطع الفيديو قيام مجدي الهواري وأولاده الخمسة، بتوجيه عدة لكمات للعامل، وسط تجمع عدد من الأشخاص لمحاولة فض الاشتباك بينهم.
وبدأ الخلاف بين المخرج
والعامل، عندما طلب الأول فاتورة الحساب والتي بلغت قيمتها 4600 جنيه، وحاول تخفيضها 50% لأن السعر مبالغ فيه، بحسب موقع القاهرة 24.
وقررت إدارة المطعم تخفيض قيمة الفاتورة لتصبح 3 آلاف و600 جنيه، ولكن المخرج
رفضها للمرة الثانية، ثم وقعت مشادة كلامية بينه وبين العامل، وتطورت لمشاجرة بالأيدي واللكمات.
وحرر المطعم محضرًا رسميًا ضد مجدي الهواري، بسبب حصوله على الفاتورة بعد تخفيضها 1000 جنيه وعدم دفع قيمتها، بخلاف الاعتداء
على العامل.
الجدير بالذكر أن محامي المخرج
مجدي الهواري طلب من إدارة المطعم سداد قيمة الفاتورة، والتنازل عن المحضر.