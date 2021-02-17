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عالم مصري يحصل علي جائزة " جورج فورستر " لهذا الإنجاز العلمي النادر

تكريم العالم المصري حسن حلمي
تكريم العالم حسن حلمي
 
الأربعاء، 17-02-2021 09:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكن العالم حسن حلمي ، أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنيا ، من الكشف عن معدن له خصائص نادرة في الواحات البحرية بالصحراء الغربية المصرية و أطلق عليه اسم " بحريات ".
وسجل العالم هذا المعدن النادر دوليا وحصل علي جائزة " جورج فورستر " الألمانية المخصصة لكبار الباحثين عن مجمل أعماله .
وأشار العالم إلي أن أن ما يميز هذا المعدن الذي تم اكتشافه عام 2020 هو تكوينه وطريقة وجوده وتركيبه الكيميائي وخصائصه الفيزيائية والطبيعية النادرة، والتي جعلته يتعاون مع عدة جهات لدراسته واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك ، لافتا إلي أن المعدن غالي الثمن ويباع في الصيدليات بالجرام وتمنع الحكومة المصرية بيع أكثر من كيلوجرام منه لأنه يدخل في صناعات عديدة أهمها المتفجرات.
ولفت إلي أنه لابد من دراسة حجم مادة برمنجات البوتاسيوم "بحريات" في الصحراء الغربية المصرية باستخدام تقنيات حديثة، لأن "حجم الدخل المتوقع منها يتوقف على الكميات الموجودة منها في الطبيعة"، مشيرا إلى وجود أطنان من هذه المادة يمكن أن تدر دخلا وفيرا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه سيبدأ في دراسة مستفيضة لكشف حجم احتياطات مصر من المعدن الذي سيشكل نقلة نوعية للتعدين في مصر، حيث يمكن استخدامه في الصناعات العسكرية والطبية، مما يزيد من قيمته الاقتصادية.
جدي بالذكر أن العالم المصري حسن حلمي قام بأبحاث عديدة في مجال الجيولوجيا وتعاون مع عشرات العلماء والجامعات وعمل أستاذا زائرا في اليابان لمدة عامين وتعاون هناك مع 5 جامعات في مجال البحوث ، كما أنه يسافر إلى ألمانيا سنويا لمناقشة آخر أبحاثه خاصة مع اهتمام الألمان بالكفاءات في مجال الجيولوجيا ما جعله يحصل على جائزة "جورج فوستر" في العلوم الأساسية الجيولوجية عام 2020 عن مجمل تاريخه العلمي، وهو ثاني مصري وعربي يحصل على هذه الجائزة في تاريخها، حيث فاز بها عام 2014 أحد أساتذة النباتات الطبيعية في جامعة القاهرة.
 

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