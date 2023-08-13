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ظهور مفاجئ لـ علاء مبارك في كشري أبوطارق.. شاهد كيف تم استقباله

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علاء مبارك
الأحد، 13-08-2023 12:50 م


نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.

 

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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