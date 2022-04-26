الخميس 28 أبريل 2022
توقيت مصر 17:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن القبض على 43 متهمًا من وزارات الدفاع والداخلية والرحس الوطني

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

كهربا يثير تعاطف الجماهير:« يارب غير قدري وعوضني خيرا»

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

شاهد.. هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار على عربة فول

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

الدولار يسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى منذ 5 سنوات

اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

«ربنا ما يحوجنا لحد».. تحذير ديني من دعاء شائع لكنه كارثي

ADS
 

طوني خليفة: نضال الأحمدية دعتني لسهرة في شقتها وبعد أن طفت الأنوار حدث هذا الأمر

image_750x_62662c2d1eb2c
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 12:54 م


كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن سر خلافه مع زميلته الإعلامية المصرية نضال الأحمدية، بعد أن جمعتهما علاقة صداقة طويلة، وقال: "ما في قصة حب سرية بينا.
وحين سألته الإعلامية بسمة وهبة عن ما إذا كان الإعجاب متبادل، قال: "الست دائماً تنكر شعورها. ونضال دائماً تقول إن سبب خلافي معها أنني معجب بها لكنها لا تتجاوب معي".
وقام بتوجيه رسالة لنضال وقال: "أعترف إنك بتعجبيني، وأنا بحبها لنضال رغم الخلاف الكبير أنا وإياه، قبل عام 2000، كنا في قبرص. وكنا بسهرة وأبديت إعجابي فيها.. من يومها لقطتها عليا نضال، وكل ما حدا يسألها تقول طوني معجب فيني وأنا صديته".
وسرد طوني قصة قديمة جمعتهما حين دعته نضال إلى منزلها، وقال: "طلعت عندها، كانت الضو مطفي. ودخلت، شعلت الضو، لقيتها جامعة كل الفريق عندها وقالتلهم شفتو، هياته إجا..".
حديث طوني خليفة جاء خلال حلوله ضيف في برنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة.

 

إقرأ ايضا

QRevZ

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

2016_10_13_22_50_15_777

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

أخبار متعلقة

طوني خليفة

إعلامي لبناني شهير: قدمت حلقات مبتذلة وصنعت فتنة في مصر