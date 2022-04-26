طوني خليفة: نضال الأحمدية دعتني لسهرة في شقتها وبعد أن طفت الأنوار حدث هذا الأمر
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الثلاثاء، 26-04-202212:54 م
كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن سر خلافه مع
زميلته الإعلامية المصرية نضال الأحمدية، بعد أن جمعتهما علاقة صداقة طويلة،
وقال: "ما في قصة حب سرية بينا.
وحين سألته الإعلامية بسمة وهبة عن ما إذا كان الإعجاب
متبادل، قال: "الست دائماً تنكر شعورها. ونضال دائماً تقول إن سبب خلافي معها
أنني معجب بها لكنها لا تتجاوب معي".
وقام بتوجيه رسالة لنضال وقال: "أعترف إنك
بتعجبيني، وأنا بحبها لنضال رغم الخلاف الكبير أنا وإياه، قبل عام 2000، كنا في
قبرص. وكنا بسهرة وأبديت إعجابي فيها.. من يومها لقطتها عليا نضال، وكل ما حدا
يسألها تقول طوني معجب فيني وأنا صديته".
وسرد طوني قصة قديمة جمعتهما حين دعته نضال إلى منزلها،
وقال: "طلعت عندها، كانت الضو مطفي. ودخلت، شعلت الضو، لقيتها جامعة كل
الفريق عندها وقالتلهم شفتو، هياته إجا..".
حديث طوني خليفة جاء خلال حلوله ضيف في برنامج
"العرافة" للإعلامية بسمة وهبة.