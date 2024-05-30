طلاق هنادي مهنا وأحمد صالح.. الجمهور مصدوم بعد حذفها صورهما ويتسائل





تصدرت الفنانة هنادى مهنا تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعدما ضجت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بخبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح بعد حذفها صورهم.

ولم يخرج أياً من الثنائي للحديث عن الأمر أو التعليق عن الانفصال بشكل رسمي، فيما رجحت مصادر أن يكون هناك خلافات زوجية بينهما لكنها لم تصل لحد الطلاق، وسيتدخل بعض الفنانين المقربين منهما ويحاولوا الصلح بينهما.

وتتميز هنادى مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها .

وتعتمد هنادى مهنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورهم الأخيرة..

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.