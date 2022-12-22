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طلاق الفنانة صابرين بعد 20 عامًا من الزواج

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صابرين وزوجها
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الخميس، 22-12-2022 08:05 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر طلاق الفنانة صابرين من رجل الأعمال طارق صادق، رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية، إلا أن الخبر انتشر بقوة ليتحول إلى ترند عبر السوشيال ميديا.

طلاق بعد 30 سنة
خلال الساعات الماضية، تم تداول أنباء انفصال صابرين بهدوء، عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق، بعد زواج دام 20 عاما، نتج عنه 3 أبناء، يوسف، وعلي، وعمر.
وكشفت مصادر مقربة، في تصريحات صحفية، عن وقوع الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور، عقب انفصال فعلي غير رسمي دام عام ونصف العام.
صابرين تنفي طلاقها
انتشرت تغريدات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، زعمت أن صابرين تخفي خبر طلاقها، خوفا من وقوعها فريسة للشماتة من قبل البعض، في ظل تركيزها على أعمالها الفنية وخلعها الحجاب.

وخرجت صابرين في تصريح مقتضب، تنفي وقوع الطلاق، قائلة: "بدون ذكر تفاصيل، لم يحدث طلاق بيني وبين زوجي رجل الأعمال طارق صادق".
من هو طارق صادق؟
طارق صادق جلال هو رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب شركة بلانتنيوم للسياحة بولاية نيوجيرسي، وابن خالة الفنانة سهير رمزي.



تزوج طارق صادق مرتين، الأولى ليست مصرية من سنغافورة، وتحمل الجنسية الأمريكية، ولديه منها ولد، والزوجة الثانية هي الفنانة صابرين، وأنجب منها ثلاثة أولاد هم يوسف وعلي وعمر.
 

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