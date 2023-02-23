طالب ثانوي يطعن معلمته داخل الفصل حتى الموت





قتلت معلمة في إحدى مدارس "سان جان دو لوز " بإقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا بعدما تلقت طعنة قاتلة من تلميذ بالصف الأول الثانوي أمس الأربعاء.

وأوضح المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس "أؤكد حدوث هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة". وأوقف التلميذ بحسب فرق الإسعاف.

ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز. وجاء على موقع "أكتور.فر" الإخباري في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولا أن الضحية في الخمسينات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الإسعاف الذين لم ينجحوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة "سود ويست" أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى على المعلمة.

في 13 سبتمبر 2022، طعن تلميذ (15 عاما) معلمة في عنقها داخل مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا. وخرجت الضحية البالغة 63 عاما من المستشفى بعدما أيام عدة. وقد وجهت التهمة إلى التلميذ في نهاية سبتمبر وأوقف في مستشفى متخصص.