طالبة تنهي حياتها في المدينة الجامعية بأسيوط لسبب صادم

أقدمت طالبة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، على إنهاء حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأسيوط.

وكان قد تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقيام طالبة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأسيوط.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين أن الطالبة بالصف الأول بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، وتعاني من توتر واكتئاب بسبب الامتحانات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.