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ضابط شرطة سابق يغتصب نائبة برلمانية داخل شقته

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ارشيفية
الإثنين، 25-03-2024 01:18 م


قالت البرلمانية السابقة التي تعرضت للاغتصاب على يد ضابط شرطة سابق، إنها تعرفت على الضابط قبل 7 سنوات حيث كان يتولى مهمة تأمين مبنى البرلمان .
وأضافت أنه في أثناء وجوده في أحد الكافيهات بالمبنى تعرف عليها وطلب منها رقم هاتفها المحمول، فأعطته له، ومعه الكارت الخاص بعملها، وفق "القاهرة 24".
وأكملت أن المتهم تواصل معها أثناء سفرها للخارج للاطمئنان على والدتها التي أصيبت بوعكة صحية، وخلال تواجدها هناك اتصل بها للاطمئنان وساعدها في التوصل لطبيب كبير يمكنه المساعدة في علاج والدتها.
وزادت: أنه عقب عودتها إلى مصر وجدته في انتظارها بالمطار واستخدم علاقاته الواسعة في تسهيل إجراءات خروجها، لافتة إلى أنه نشأت بينها وبين الضابط علاقة صداقة، وتحدث معها عن المشاركة سويا في مشروع استثماري، طالبا منها في إحدى المرات زيارة والدته المريضة بمنطقة المعادي للتعرف عليها، وذهبت له بالفعل ولكنها لم تجد أحدا سواه.
وتابعت أن الضابط أغلق عليها باب الشقة واغتصبها بالإكراه، وقام بتصوير العلاقة وإجبارها على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ مليون جنيه، وعقب عودتها لمنزلها فوجئت به يقوم بتهديدها بالصور والفيديوهات الخاصة بينهما، ويطلب منها 3 ملايين جنيه لتأسيس مشروع خاص به.

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