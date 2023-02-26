شاهد.. رئيس مجلس الشورى السعودي يصحح تفسير آية قرآنية لنظيره الأردني في قمة بغداد

وثق مقطع فيديو رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ، أمس السبت، وهو يصحح آية قرآنية كريمة وتفسيرها لنظيره الأردني أحمد الصفدي.

وخلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34، في العاصمة بغداد كان الصفدي قد تلا جزءاً من الآية 126 من سورة البقرة والتي تقول "وإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ "، مفسراً البلد المقصود في الآية بأنه العراق.

وأبان الفيديو مقاطعة رئيس وفد المملكة الشيخ عبدالله آل الشيخ ليوضح لـ"الصفدي" أن تلاوة الآية بها خطأ بكلمة "البلد" وصحتها "بلداً" وأنها وردت أيضاً بالتعريف بسورة إبراهيم الآية 35 "وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجنبنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعبد الأَصْنَامَ"، مبيناً أن البلد المقصود في الآية مكة المكرمة، وليس العراق.

وتابع أن ذلك جاء أيضا في الآية 37 من نفس السورة "رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ".

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في السعودية الذين وصفوا رئيس مجلس النواب الأردني بأنه "إخواني".

