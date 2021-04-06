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شاهد: خالد منتصر رافع سيفه في حراسة "البظر"

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خالد منتصر
 
الثلاثاء، 06-04-2021 03:35 م

نشر الكاتب الصحفي محمود سلطان، مقطع فيديو جديد، يلقي الضوء على خفايا هوس الدكتور خالد منتصر بـ"البظر"، كما يلقي الضوء على الأبعاد الخفية التي تقع خلف هذا "الهوس" بالجنس والجزء السفلي من جسد المرأة في كتاباته.
 

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