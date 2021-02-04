الخميس 04 فبراير 2021
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

بث مباشر.. مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالم

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

الدولار يرتفع لأعلى معدل منذ شهرين

صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

تفاصيل صادمة..«بنت الذوات» تقيم علاقة مع الخادم وأمها تضبطهما متلبسين

شاهد.. «ميسي» يتسبب في مأساة لعائلة الطفل الأفغاني

ADS
 

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

mini_0202.3
عباس
 
الخميس، 04-02-2021 06:44 م المصريون

اتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له: “ألعن أبوهم”.
وتوجه عباس إلى الوزير الفلسطيني قائلا: “وليد الله يعطيك العافية.. ألعن أبوهن”، مؤكدا “أننا لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم”.
وتضمنت المكالمة سب "عباس" للاحتلال وعبارات كثيرة.
بدوره رد عساف مؤكدا: “أننا سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط صفقة القرن”.

 

إقرأ ايضا

120109_01223663630

فيديوهات.. زوجة صاحب فندق شهير تطلب 10 مليون تعويض

صورة من الإعلان

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

18112375481595706048

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها