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شاهد.. أول ظهور لمصارع شهير بعد تحوله إلى أُنثى

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شاهد.. أول ظهور لمصارع شهير بعد تحوله إلى أُنثى

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​تايلر ريكس​
 
السبت، 06-02-2021 05:21 م المصريون
برز اسم المصارع المحترف غايب توفت المعروف في عالم المصارعة بـ تايلر ريكس في مسابقة WWE، كواحد من عمالقة الرياضة العنيفة في العالم، ليصدم جمهوره مؤخرًا بعدما ظهر كامرأة متحولة جنسيًا.
وفي بيان أصدره قال فيه:"غابي على وشك مشاركة قصتها المثيرة عن التحول من نجم مصارعة سابق ولاعب كمال الأجسام ومرشد صحي ومتحدث تحفيزي ومتسابق على الدراجات النارية إلى امرأة رائعة ومحبة. لقد أطلق سراحها أخيراً وهي على استعداد لتحكم عالمها".
وتابع البيان: "على الرغم من النجاحات التي حققها خلال وبعد مسيرته في عالم المصارعة، كان غايب لا يزال يتصارع مع شخصية سرية تسكن في أعماقه. كان يخبئ هذه الشخصية في صمت روحه الصاخبة منذ طفولته. أخيراً بعد موافقة زوجته المحببة بريسيلا، غايب مستعد للكشف عن هويته الحقيقية. هو الآن امرأة جميلة وحكيمة وذكية ورائعة تدعى غابي".


 

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