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شاب يوثق لحظات احتضار والده يثير الجدل: ادعوله بالرحمة

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الشاب ووالده الراحل
الثلاثاء، 20-06-2023 11:35 ص

شارك شاب عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، مجموعة من الفيديوهات لوالده، أثناء احتضاره.

 

ووثق الشاب من خلال مقاطع الفيديو لحظات احتضار والده، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا نتيجة لهذا المنظر الخاص بوالده، حيث لقى هجوم كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرها الشاب محمد علام حالة والده وهو على فراش الموت بالمستشفى، وكتب عليه، قائلًا: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو"، وانهار في البكاء مما لقى بالفعل دعاء الكثيرون له، وعلى الجانب الأخر لقى هجوم كبير.

 

تعليقات رواد السوشيال ميديا

 

ولكن الشاب لم يتوقف عن نشر الصور والفيديوهات أثناء احتضار والده بل أنه قام بنشر صور له بعد الوفاة، وجاء التعليقات ما بين السلب والإيجاب، حيث علق أحد رواد السوشيال، : "انا لو في مكان لا قدر الله مش هعرف امسك الموبايل"، وعلق أخر، "الله يرحمه بس ده مكنش وقت تصوير خالص"، "يا جماعة يمكن كان يقصد الناس تشوفو وتدعيله بلاش سوء الظن"، "الله يرحمك يا بابا ساعتها مكنتش دريان بنفسي" ، "اللهم ارحمه واغفر له"، "الله يرحمه ويغفر ويسكنه فسيح جناته يارب".



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