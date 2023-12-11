سيدة بقدم واحدة.. توضيح من الداخلية ردًا على فيديو أثار الرعب في الشيخ زايد

الإثنين، 11-12-2023
12:05 م
أثار مقطع فيديو لسيدة بقدم واحدة في منطقة الشيخ سيدة بشعر أشعث وترتدي ملابس رثة وهي تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات السكنية بمنطقة الشيخ زايد
.
وأطلق المغردون على السيدة المجهولة لقب "سفاحة الشيخ زايد
"، وأشاروا إلى "اعتدائها على المواطنين وتسببها في إصابة عدد من الأطفال".
ما دفع وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة ذلك، في بيان لها وقالت إنه بالفحص تبين أن السيدة المجهولة لم تتعرض لأي شخص بأي ضرر.
ونفت الداخلية ما تم تداوله بمقطع صوتي حول تعدي السيدة المجهولة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفيات بمنطقة الشيخ زايد
.