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سعر الذهب يهوي 3 جنيهات

أسعار الذهب
أسعار الذهب
 
الجمعة، 09-04-2021 04:23 م الطيب حسين
هوت أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق المصرية بنحو 3 جنيهات.

وانخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 762 جنيها، مقارنة بـ 765 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت فى نهاية تعاملات أمس ليصل إلى 765 جنيها مقارنة بـ 761 جنيها في بداية التعاملات، نتيجة لاتفاع اسعار الذهب عالميا.

وانخفض سعر الجرام عيار 18 انخفض ليسجل نحو 654 جنيها مقابل657 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام عيار 24 نحو 870 جنيها مقابل 873 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 24 جنيها ليصل إلى نحو 6096 جنيها مقارنة بـ6120 جنيهًا أمس.




 

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