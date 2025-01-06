نشرت صحيفة "Zeitgeschehen" الألمانية مقابلة مع رجل ادعى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دفعت له المال مقابل ممارسة الجنس أثناء رحلاتها إلى إفريقيا.

وقال الرجل في مقطع الفيديو المنشور: "المرة الأولى التي التقينا فيها كانت في أبوجا بنيجيريا.. التقينا في ديسمبر 2022 تقريبا، أتذكر أنها كانت هناك لحضور اجتماع تنفيذي أو شيء من هذا القبيل، وكانت ترتدي فستانا قرمزيا جميلا".

وأضاف: "لقد أمضينا أمسية ممتعة، وكنا نتحدث ثم أخبرتني أنها كانت بصحبة رجل أسمر وسيم، وقد نجح كل شيء بالنسبة لنا.. لقد أمضينا الليل معا، وكانت ليلة مذهلة ورائعة، وفي اليوم التالي غادرت".

وأشار إلى أن "القصة لم تنته عند هذا الحد واتصلت به أنالينا بيربوك بعد ستة أشهر وسألت إن كان بإمكانه مرافقتها ومقابلتها في بريتوريا، جنوب إفريقيا".

وأوضح: "نظرا لطبيعة عملها، كنا نجتمع مرتين فقط في السنة، بالكاد نقضي وقتا معا خلال النهار، فقط في الليل، وآخر مرة التقينا فيها كانت قبل أقل من أسبوع في أبيدجان، ولكن حتى في وقت سابق، في أوائل شهر يوليو، اتصلت بي وسألت عما إذا كان بإمكاني حجز مكان حيث يمكننا قضاء وقت ممتع دون انقطاع".

كما ذكر: "بدت مرهقة للغاية، وتحدثت عن زيارتها للسنغال وعن الضغط الذي يفرضه عليها عملها، وعن مدى قلقها المستمر، لكني أستطيع أن أرى أنها افتقدتني بشكل عام".

وقامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال الأيام الماضية شهر يوليو بزيارة إلى ساحل العاج في ثاني محطات رحلتها غربي إفريقيا بعد زيارتها للسنغال.

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