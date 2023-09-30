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حسام موافي يحذر من تربية الحمام.. تسبب مرض خطير

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السبت، 30-09-2023 03:00 م نسمه عبد الوهاب
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تربية الحمام في المنزل لكونه من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.
خطورة تربية الحمام في المنزل

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أضعف عضو في الجسم هي «الرئة»، محذرا المدخنين من خطورة التدخين، لأن التدخين سببا رئيسيا لتلف الرئة.
وتابع: زراعة الرئة تحتاج إلى وجود شخصين متبرعين للمريض، وفي مصر عمليات زراعة الرئة ليست متقدمة مثل باق الدول.

وحذر موافي، أن السبب الرئيسي لحدوث تليف الرئة وجود طيور بالمنزل، مؤكدًا أن الحمام من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.
أسباب تليف الرئة
وأكمل: الأكسجين حيز لا يتعدى خمس الهواء، كما أن هناك أعضاء في الجسم تعمل على عدم أكسدة الأكسجين، وتعد الرئة من أبزر الأعضاء التي تعمل على الحفاظ على الأكسجين.

وأوضح موافي، أن المصابين بتليف الرئة عادة ما يحتاجون لأكسجين، ويجب على المريض إيجاد شخصين متبرعين لإتمام عملية زراعة الرئة.

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